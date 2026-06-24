В Белгороде еще двое выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

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В Белгороде число стобалльников увеличилось до 24. Еще два выпускника смогли сдать единый государственный экзамен на максимальный результат. Об этом рассказал мэр областной столицы Валентин Демидов.

На этот раз наивысший балл заработали Мария Семиненко из лицея №9 и Артём Прешпективный из школы №18. Ребята показали высший результат в знаниях физики.

- Маша – гений точных наук. Призер астрономических олимпиад, фанат физики. Ее цель – не просто поступить, а найти дело по душе и объехать весь мир. Артем – настоящий лидер «Движения Первых», волонтер и патриот. Мечтает о небе и пилотировании, - поделился Демидов.

Глава администрации города выразил отдельную благодарность педагогам Юлии Евгеньевне Поленовой и Анне Геннадьевне Звягинцевой за воспитание талантливых и ярких детей! Валентин Демидов также поблагодарил родителей стобалльников за поддержку и терпение.