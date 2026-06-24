В Белгороде объявили ракетную опасность 24 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность 24 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 11:20.

Жителей призывают срочно проследовать в укрытия. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Это могут быть ванная, коридор, кладовка или туалет.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов.

Отбой ракетной опасности в 11:31.