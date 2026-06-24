Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 7:41

В Белгородской области командир «Орлана» опроверг слухи о расформировании отряда

Подразделения продолжают выполнять боевые задачи в приграничных территориях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области командир «Орлана» опроверг слухи о расформировании отряда

В Белгородской области командир «Орлана» опроверг слухи о расформировании отряда

Фото: скриншот видео.

Накануне в сети стали распространяться слухи о том, что подразделения «Орлан» в Белгородской области будут расформированы. Командир отряда опроверг эту информацию и назвал сведения ложными. Он также призвал доверять только проверенной информации и подчеркнул, что бойцы подразделений продолжают выполнять боевые задачи в приграничье региона.

- Мы работаем в прежнем боевом режиме. Сегодня, 24 июня, все подразделения «Орлан» находятся на приграничных территориях для обеспечения и защиты жителей и объектов инфраструктуры. Пожалуйста, не верьте фейковым вбросам. Это подручные противника работают на создание паники и дестабилизации в обществе. «Орлан» был, есть и будет на защите Святого Белогорья, - подчеркнул командир отряда.