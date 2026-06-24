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НовостиПолитика24 июня 2026 7:09

Беспилотники ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки противника нанести удары пресекли бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в ночь на 24 июня ВСУ атаковали 20 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Черного и Азовского морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.