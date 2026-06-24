Беспилотники ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки противника нанести удары пресекли бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в ночь на 24 июня ВСУ атаковали 20 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Черного и Азовского морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.