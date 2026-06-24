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НовостиПолитика24 июня 2026 7:04

В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Жителям необходимо оставаться в укрытиях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В четырех муниципальных образованиях Белгородской области объявили ракетную опасность 24 июня. сирена воздушной тревоги сработала в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах в 09:58.

Жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Не выходите из дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках с самолетов противника в направлении Красной Яруги.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.