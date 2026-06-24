В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: мэрия Белгорода

В четырех муниципальных образованиях Белгородской области объявили ракетную опасность 24 июня. сирена воздушной тревоги сработала в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах в 09:58.

Жителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Не выходите из дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках с самолетов противника в направлении Красной Яруги.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.