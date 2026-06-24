В парке Ленина в Белгороде восстановили исторический облик входной группы

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде продолжается масштабная реконструкция Центрального парка имени Ленина. Строители уже завершили восстановительные работы входной группы. Они усилили фундамент, отремонтировали кирпичную кладку левой части, которая была в аварийном состоянии, а также оштукатурили всю конструкцию.

В рамках работ на входной группе также установили шпили. А после реставрации на главную арку, которая является объектом культурного наследия, вернули лепной декор и отреставрированные скульптуры в ниши самой арки.

Входной группе вернули ее исторический облик. Его сверяли с архивными фотографиями 1950-60 годов. В ходе работ строители также воссоздали радиусное ограждение центрального входа – колонны с металлическим ограждением и чугунными элементами.

- Благодарю строителей за бережное и качественное восстановление этого символа парка и Белгорода, - отметил мэр областной столицы Валентин Демидов.