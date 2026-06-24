В Белгороде еще 15 общественных пространств обработают от клещей 24 июня

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Сегодня в Белгороде коммунальщики завершат один из этапов обработки общественных пространств против клещей. Специалисты приступят к работе уже в 10:30 и планируют закончить все к 19:00.

Акарицидную обработку проведут на пятнадцати территориях. В их числе пляж на улице Северо-Донецкая, Пушкинская аллея, бульвар Юности (напротив дома №43), у могилы безымянного летчика и тропинки вдоль Шумилова в микрорайоне Новый, ур. Массив, пешеходные дорожки по ул. Белгородская Сирень, сквер на ул. Дегтярева и урочище Каменное. Также будут обработаны детские и спортивные площадки в ИЖС «Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.5», площадки для выгула собак в микрорайоне «Новая жизнь», территория у р. Сапрыкин Лог и урочище «Кобелевка».

В «Белгорблагоустройстве» жителям областного центра напомнили, что в день обработки и в течение трех часов после работ не рекомендуют гулять с детьми и животными по газонам. Так применяемая химия безопасно подействует на всех. В случае изменения погоды, график работ может быть скорректирован.