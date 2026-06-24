ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 75 раз ударили по четырнадцати муниципалитетам Белгородской области. В результате атак один человек погиб. Еще шесть мирных жителей пострадали, один из них госпитализирован. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил два обстрела с использованием артиллерии и авиации. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 139 беспилотников, - уточнил врио главы региона.