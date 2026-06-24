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НовостиПолитика24 июня 2026 5:40

ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Шесть мирных жителей получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 75 раз ударили по четырнадцати муниципалитетам Белгородской области. В результате атак один человек погиб. Еще шесть мирных жителей пострадали, один из них госпитализирован. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил два обстрела с использованием артиллерии и авиации. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 139 беспилотников, - уточнил врио главы региона.