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НовостиПолитика24 июня 2026 4:57

В Белгородской области мужчина погиб от удара дрона ВСУ в ночь на 24 июня

При детонации беспилотника женщина получила ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области мужчина погиб от удара дрона ВСУ в ночь на 24 июня

В Белгородской области мужчина погиб от удара дрона ВСУ в ночь на 24 июня

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате очередной атаки со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Прошедшей ночью украинский дрон сдетонировал в хуторе Приветный Вейделевского округа. Из-за взрыва беспилотника на месте происшествия от полученных ранений скончался мужчина. Выражаем искренние соболезнования родным погибшего.

Кроме того, женщина получила слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшую в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают белгородке всю необходимую помощь.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.