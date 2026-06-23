Под Белгородом загорелась крыша торгового центра

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В 16:27 23 июня поступило на пульт диспетчера МЧС сообщение о том, что в поселке Дубовое Белгородского округа, предварительно, загорелась крыша торгово-развлекательного центра «Сити Молл Белгородский». Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства региона.

На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

- Сейчас проводится эвакуация, - добавили в МЧС.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, «Жигуленок» горел в белгородском городе Строитель. За прошедшие сутки на территории Белгородской области случились шесть пожаров.