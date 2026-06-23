Белгородцу ограничили свободу на полгода за использование поддельных прав

Фигурант получил поддельное водительское удостоверение, заплатив изготовителю 87 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в сентябре 2024 года 21-летний житель Грайворонского района нашел в Ростове неустановленное лицо (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которому передал копию своего паспорта, фотографию, медицинскую справку и справку о прохождении обучения на водителя. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

За это он получил поддельное водительское удостоверение, заплатив изготовителю 87 тысяч рублей. В январе текущего года автомобилист предъявил удостоверение инспектору ДПС в качестве подлинного. Прокуратура Грайворонского района поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Суд фигуранту шесть месяцев ограничения свободы.