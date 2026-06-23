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НовостиПроисшествия23 июня 2026 14:00

Белгородцу ограничили свободу на полгода за использование поддельных прав

Осужденный купил фальшивый документ за 87 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Фигурант получил поддельное водительское удостоверение, заплатив изготовителю 87 тысяч рублей.

Фигурант получил поддельное водительское удостоверение, заплатив изготовителю 87 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в сентябре 2024 года 21-летний житель Грайворонского района нашел в Ростове неустановленное лицо (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которому передал копию своего паспорта, фотографию, медицинскую справку и справку о прохождении обучения на водителя. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

За это он получил поддельное водительское удостоверение, заплатив изготовителю 87 тысяч рублей. В январе текущего года автомобилист предъявил удостоверение инспектору ДПС в качестве подлинного. Прокуратура Грайворонского района поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Суд фигуранту шесть месяцев ограничения свободы.