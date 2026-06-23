600-тысячный штраф получил белгородец за незаконный оборот алкогольной продукции

Суд установил, что житель Корочанского района с октября 2024 года по июль 2025 года покупал, хранил и перевозил для будущей продажи немаркированный алкоголь. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что житель Корочанского района с октября 2024 года по июль 2025 года покупал, хранил и перевозил для будущей продажи немаркированный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Спиртное общей стоимостью свыше 261,2 тысячи рублей изъяли сотрудники правоохранительных органов по месту жительства злоумышленника.

Прокуратура муниципалитета поддержала государственное обвинение по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Осужденному назначен штраф в 600 тысяч рублей.