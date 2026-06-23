«Жигуленок» горел в белгородском городе Строитель

В Белгороде на улице Буденного в подвальном помещении огнем поврежден электросчетчик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Белгородской области случились шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В селе Стрелецкое Красногвардейского округа пламя охватило крышу жилого дома и пристройку. В селе Ивица Корочанского округа вспыхнул навес. В обоих случаях причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа воспламенилось производственное одноэтажное здание. Предположительно, причиной происшествия послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. В Белгороде на улице Буденного в подвальном помещении огнем поврежден электросчетчик. В настоящее время причина пожара устанавливается.

В поселке Разумное Белгородского округа загорелся строительный мусор в крупногабаритном контейнере. Предполагаемая причина пожара - внесенный источник зажигания. В городе Строитель на улице Победы вспыхнул «ВАЗ-2114». Предварительно, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.