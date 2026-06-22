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НовостиОбщество22 июня 2026 12:04

32 водителя сели пьяными за руль на белгородских дорогах

50 автомобилистов отправились в путь, не имея прав
Алексей СЕРГУНИН
141 пешеход пересек дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 84 автолюбителя.

141 пешеход пересек дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 84 автолюбителя.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За 20 и 21 июня сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 1 300 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 32 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. 32 автомобилиста сели за руль, будучи лишенными прав, а 50 автолюбителей отправились в путь, хотя имели водительского удостоверения.

Правила перевозки детей нарушили 75 водителей. Штраф за чрезмерную тонировку стекол заплатят 146 автомобилистов.

141 пешеход пересек дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 84 автолюбителя.