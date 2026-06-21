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НовостиОбщество21 июня 2026 13:41

Кратковременные дожди и грозы обещают в Белгородской области 22 июня

В отдельных районах может пройти град
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Кратковременные дожди и грозы обещают в Белгородской области 22 июня

Кратковременные дожди и грозы обещают в Белгородской области 22 июня

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 июня, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

Днем по региону могут пройти кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, местами град. Порывы ветра при грозах могут достигать 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Белгородцам во время грозы следует быть предельно осторожными. Не пытайтесь укрыться и не паркуйте транспорт под деревьями и неустойчивыми конструкциями.