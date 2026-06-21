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НовостиПолитика21 июня 2026 6:17

Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью ночью

По целям противника сработали силы ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в ночь на 21 июня ВСУ атаковали 11 территорий страны, в том числе Белгородскую область и акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.