Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью ночью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в ночь на 21 июня ВСУ атаковали 11 территорий страны, в том числе Белгородскую область и акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.