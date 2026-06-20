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НовостиПолитика20 июня 2026 13:57

Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ

Противник продолжает наносить удары с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника бойцы противовоздушной обороны пресекли 20 июня в период с семи часов утра до двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как рассказали в силовом ведомстве, в первой половине дня ВСУ атаковали одиннадцать регионов страны, в том числе Белгородскую область. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.