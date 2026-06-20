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НовостиПолитика20 июня 2026 8:40

За сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области

Противник 90 раз ударил по региону, ранены три человека
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области

За сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 90 раз атаковали Белгородскую область. Атакам со стороны противника подверглись 15 муниципалитетов. Пострадали три мирных жителя, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и РСЗО. Также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 127 беспилотников, - уточнили врио главы региона.