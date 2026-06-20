Дважды за утро под ракетные обстрелы ВСУ попали Белгород и Белгородский округ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе утром 20 июня сработала сирена ракетной опасности. В муниципалитетах были слышны громкие звуки. Областной центр и пригород дважды подверглись ракетным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Оперативном штабе Белгородской области сообщили, что все оперативные службы работают на местах. Специалисты уточняют информацию о последствиях атак на земле.

Утром также объявили об угрозе атаки беспилотников в Белгородском и Валуйском округах. Жителям следует быть осторожными.