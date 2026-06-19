В Белгороде Александр Шуваев провел заседание координационного совета по увековечению памяти погибших защитников Отечества Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня в Белгороде временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев провел заседание координационного совета по увековечению памяти защитников Отечества. Напомним, координационный совет был создан в декабре 2022-го. За все время было поддержано 89 ходатайств об увековечении памяти погибших героев. Сегодня были рассмотрены новые предложения по сохранению памяти погибших на СВО бойцов из Белгорода, Вейделевского, Ивнянского и Красненского округов.

На сегодняшний день на территории Белгородской области в память о погибших защитниках Отечества уже установлено 529 мемориальных объектов. В ходе заседания Совета обсудили создание реестра всех памятных мест.

- Реестр станет нашей живой памятью, собирая воедино все, что было создано на Белгородской земле с 1992 года – от досок до монументальных комплексов, - подчеркнул врио губернатора Белгородской области.

Сегодня Александр Шуваев также посетил кампус «Школы 21» в Белгороде. Совместный проект правительства Белгородской области и Сбера начал работу в марте 2024-го. За все время в кампусе провели уже 14 «бассейнов», в которых приняли участие 1779 человек. Уже 519 участников были зачислены на основное бесплатное обучение в сфере IT-технологий.

Отличительная особенность «Школы 21» в Белгороде в том, что здесь обучают и взрослых, и школьников. В июле 2026 года здесь пройдут обучение по работе с ИИ участники региональной программы «Сталь».

Напомним, в Белгороде «Школу 21» открыли за рекордные 84 дня в крайне сложной оперативной обстановке. Обучение здесь проходит по 20 направлениям. Выпускники школы проходят стажировки. На сегодняшний день 84 участника уже трудоустроены на должности разработчиков, тестировщиков и аналитиков в ведущих региональных и федеральных компаниях, а также госструктурах.