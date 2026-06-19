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НовостиПроисшествия19 июня 2026 14:33

Суд назначил белгородцу два года принудительных работ за смертельное ДТП

Житель региона также лишен права управления транспортом почти на три года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Суд назначил белгородцу два года принудительных работ за смертельное ДТП

Суд назначил белгородцу два года принудительных работ за смертельное ДТП

Фото: "КП" Архив.

Суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Борисовского округа Белгородской области. Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что в декабре прошлого года фигурант, находившийся за рулем грузового фургона, при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Ауди 80». Водитель иномарки, ехавший по встречной полосе, скончался на месте ДТП.

Приговором суда осужденному назначено два года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Помимо этого белгородца лишили права управления транспортом на 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.