Суд назначил белгородцу два года принудительных работ за смертельное ДТП Фото: "КП" Архив.

Суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Борисовского округа Белгородской области. Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что в декабре прошлого года фигурант, находившийся за рулем грузового фургона, при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Ауди 80». Водитель иномарки, ехавший по встречной полосе, скончался на месте ДТП.

Приговором суда осужденному назначено два года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Помимо этого белгородца лишили права управления транспортом на 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.