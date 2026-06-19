В Борисовском округе Белгородской области завершили ремонт участка дороги

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В Борисовском округе Белгородской области в нормативное состояние привели участок автомобильной дороги «Борисовка – Хотмыжск – Никитское» – Дубино. Протяженность объекта составила 1,333 км. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В региональном Минтрансе рассказали, что дорогу, которая проходит через лесной массив в селе Дубино, не ремонтировали уже много лет. Ямочный ремонт уже не справлялся с транспортными нагрузками. По многочисленным просьбам жителей на участке дорожники полностью сняли старое покрытие и уложили новый асфальт, а также укрепили обочины. На работы потратили больше 8 миллионов рублей.