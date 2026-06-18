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НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:46

Белгородский пенсионер на «Ниссане» сбил велосипедиста

Авария произошла в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
«Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 72-летний автомобилист, столкнулся с велосипедом «Стелс» под управлением 75-летнего мужчины.

«Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 72-летний автомобилист, столкнулся с велосипедом «Стелс» под управлением 75-летнего мужчины.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 17 июня на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 12:35 «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 72-летний автомобилист, не занял крайнее правое положение на проезжей части, предназначенное для движения в данном направлении, и столкнулся с велосипедом «Стелс» под управлением 75-летнего мужчины. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, под Белгородом в столкновении трех легковушек пострадали две женщины.