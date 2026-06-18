Под Белгородом в столкновении трех легковушек пострадали две женщины

В результате ДТП водитель первой «Лады» и 37-летняя пассажирка получили травмы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 17 июня на соединении автодорог «М-2 «Крым» – Белгород – М-4 «Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 9:50 «Хендай», за рулем которого находился 75-летний водитель, врезался в стоящую «Ладу Гранту» под управлением 51-летнего автомобилиста. От удара отечественная легковушка сместилась и наехала на другую стоящую «Гранту» под управлением 52-летней женщины. В результате ДТП водитель первой «Лады» и 37-летняя пассажирка получили травмы.