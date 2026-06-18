Шесть человек эвакуировали из-за пожара в магазине в белгородском Губкине

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

17 июня на территории нашего региона произошел один пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В городе Губкин на улице Дзержинского вспыхнул магазин, расположенный на первом этаже пятиэтажного жилого дома. По лестничным маршам эвакуировали шесть человек. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Возгорание тушили 12 огнеборцев и три единицы техники.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, жилой дом горел в белгородском поселке Дубовое.