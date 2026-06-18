142 беспилотника сбили над Белгородской областью

ВСУ совершили десять обстрелов с применением авиации и артиллерии, два раза сбросили взрывные устройства с БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

17 июня ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Под удары попали 18 муниципалитетов – Белгород и 17 округов (Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Ровеньский и Шебекинский).

ВСУ совершили десять обстрелов с применением авиации и артиллерии, два раза сбросили взрывные устройства с БпЛА. Силы ПВО уничтожили 142 беспилотника.

Пари ударе по Белгороду погиб мирный житель. Девять человек ранены в Валуйском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Белгородском и Шебекинском округах. Из них шестеро продолжают находиться в стационаре.