Белгородец пытался задушить женщину

Надзорное ведомство муниципалитета утвердило обвинительный акт по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в прошлом месяце пьяный 51-летний житель Борисовского района схватил потерпевшую руками за горло и начал ее душить, угрожая убийством. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Надзорное ведомство муниципалитета утвердило обвинительный акт по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец пытался задушить даму поясом от халата. К счастью, рядом находились сестра и племянница подозреваемого. Они вызвали полицию.