Белгородка собирала деньги на помощь ВСУ

По данным следствия, 41-летняя жительница Белгородской области разместила в одной из социальных сетей публикацию с целью оказания финансовой помощи ВСУ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, 41-летняя жительница Белгородской области разместила в одной из социальных сетей публикацию с целью оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В ее отношении расследовано уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.