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НовостиПроисшествия17 июня 2026 12:47

Белгородка собирала деньги на помощь ВСУ

За это ей грозит до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
По данным следствия, 41-летняя жительница Белгородской области разместила в одной из социальных сетей публикацию с целью оказания финансовой помощи ВСУ.

По данным следствия, 41-летняя жительница Белгородской области разместила в одной из социальных сетей публикацию с целью оказания финансовой помощи ВСУ.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, 41-летняя жительница Белгородской области разместила в одной из социальных сетей публикацию с целью оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В ее отношении расследовано уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.