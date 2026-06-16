В Белгородском селе Замостье до конца месяца отремонтируют дорогу

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В селе Замостье Корочанского округа специалисты продолжают приводить в нормативное состояние участок автомобильной дороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» – Замостье. Протяженность объекта составляет 2,1 км. Подрядная организация уже полностью обновила дорожное полотно. Теперь предстоит отремонтировать водопропускные трубы, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.

В региональном Минтрансе отметили, что участок, который ремонтируют, проходит через село Замостье, по главной и единственной улице населенного пункта. Вдоль улицы Заречная расположены частные домовладения сельчан.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Полностью завершить ремонт планируют до конца июня.