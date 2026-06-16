В Белгороде бывшего главу спорта приговорили к административному штрафу за проведение забега Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении бывшему начальника управления физкультуры и спорта мэрии. Михаила Носкова признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

В суде установили, что Носков 23 мая в парке Победы в Белгороде провел несогласованное спортивное мероприятие «Забег РФ», из-за которого «были созданы помехи движению пешеходов, находящихся в пешеходной зоне парка». Уточняется, что ранее проведение мероприятие было согласовано, однако 22 мая фигуранту сообщили, что проводить его в таком формате не рекомендовано. Утром 23-го, в день забега, Носков увидел, что на полумарафон пришло много белгородцев и, принял решение все же провести его, поскольку в этот же день аналогичные забеги проходили по всей России.

В суде уточнили, что фигурант полностью признал свою вину. Поскольку раньше он не привлекался к ответственности и у него на иждивении есть несовершеннолетние дети, суд применил смягчающие обстоятельства и назначил минимальный штраф, который предусматривает статья КоАП РФ.