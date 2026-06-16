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НовостиПроисшествия16 июня 2026 11:33

Под Белгородом легковушка столкнулась с большегрузом

В результате аварии пострадал мужчина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом легковушка столкнулась с большегрузом

Под Белгородом легковушка столкнулась с большегрузом

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чернянском округе Белгородской области при лобовом столкновении большегруза с легковушкой пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Предварительно установлено, что понедельник, 15 июня, около двух часов дня на 85 километре автомобильной дороги «Короча – Чернянка – Красное» 61-летний водитель, за рулем автомобиля «ВАЗ 21102» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ДАФ 95XF 430» с полуприцепом «Шмитц S01», которым управлял 62-летнего водитель.

В результате автоаварии травмы получил водитель отечественной легковушки.