В белгородском Шебекино полицейские оказали помощь потерявшему сознание мужчине

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

На днях в Шебекино Белгородской области полицейские, дежурившие по маршруту, обратили внимание, как пожилой мужчина упал с велосипеда. Пенсионер лежал на спине без сознания, у него не прощупывался пульс, отсутствовало дыхание. Кроме того, при падении он разбил затылок.

Один из правоохранителей незамедлительно начал делать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. Второй страж порядка в это время вызвал бригаду скорой помощи, он находился на связи с диспетчером и сообщал о состоянии мужчины.

Спустя некоторое время, благодаря действиям полицейского пенсионер задышал, а после пришел в сознание. Он с трудом отвечал на вопросы, но полиция все же смогла установить его личность и связалась с родными.

Прибывшие на место происшествия медики отметили, что грамотные действия сотрудников полиции спасли жизнь мужчине. Оказалось, что у пенсионера давние проблемы с сердцем, и он состоит на учете у врача-кардиолога. Однако потерпевший отказывался от госпитализации. Приехавшая жена мужчины убедила его обратиться в больницу, где врачи оказали квалифицированную помощь.

Сейчас велосипедист дома под присмотром родственников. В пресс-службе УМВД Росси по Белгородской области поделились, что супруга пенсионера искренне поблагодарила полицейских за отзывчивость и профессионализм.