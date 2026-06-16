Женщина пострадала при столкновении иномарок в Белгородской области Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 15 июня, в Красногвардейском округе Белгородской области при столкновении двух легковых автомобилей пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, после полудня на пятом километре автомобильной дороги «Котляров – Ливенка» 62-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер» не предоставил преимущества в движении и врезался в «Ситроен». Которым управляла 47-летняя женщина.

В результате столкновения иномарок травмы получила водитель «Ситроена».