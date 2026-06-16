Белгородец попал на штраф за публикацию запрещенной символики

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Старооскольском округе Белгородской области полиция в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили аккаунт, на главном фото которого было опубликовано изображение с символикой организации, которая запрещена на территории РФ.

Правоохранители установили, что владельцем страницы является 44-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный материал. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере полутора тысяч рублей. рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полиция напоминает белгородцам, чтобы избежать нарушения законодательства, со списком запрещенных материалов можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.