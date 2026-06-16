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НовостиОбщество16 июня 2026 7:28

В Белгородской области больше 450 семей льготных категорий получат жилье

На строительство покупку жилплощади выделено больше 1,6 миллиарда рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @minstroy31

Фото: @minstroy31

В Белгородской области продолжают обеспечивать жильем льготные категории граждан. Речь идет о многодетных и молодых семьях, семьях с детьми инвалидами, а также о детях, которые остались без попечительства родителей. Реализацию программы региональные власти обсудили в ходе еженедельного совещания правительства области.

Так, в 2026 году собственные дома и квартиры получат 456 семей. На эти цели направят свыше 1,6 миллиарда рублей. Планируется, что ключи от нового жилья белгородцы смогут получить уже до 1 ноября.

Чиновники также затронули вопрос о многодетных семьях, которые в прошлом году так и не получили свои дома.

- В данный момент остаются ещё 13 многодетных семей из Белгорода, Белгородского и Старооскольского округов, которым из-за перенесшихся сроков не успели вовремя дать жилье, - поручил завершить все работы до 1 октября, - подчеркнул врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.