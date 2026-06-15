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НовостиПроисшествия15 июня 2026 14:19

Белгородец обманом получил из бюджета 350 тысяч

Злоумышленник предоставил фиктивный бизнес-план
Алексей СЕРГУНИН
Совместно с соучастниками фигурант похитил деньги, обязательства по контракту не выполнил, предоставив поддельные чеки о покупке оборудования.

Совместно с соучастниками фигурант похитил деньги, обязательства по контракту не выполнил, предоставив поддельные чеки о покупке оборудования.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в феврале 2023 года 36-летний житель Белгорода вступил в сговор с соучастниками (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) для хищения денег в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подозреваемый представил в Центр социальных выплат города заведомо ложные сведения и фиктивный бизнес-план о намерении оказывать услуги дизайнера интерьера. С ним заключили социальный контракт и перечислили 350 тысяч рублей. Совместно с соучастниками фигурант похитил деньги, обязательства по контракту не выполнил, предоставив поддельные чеки о покупке оборудования.

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.