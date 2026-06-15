Белгородские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже рецидивиста

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

В поселке Прохоровка одного из торговых центров на улице Советской женщина ненадолго оставила сумку с имуществом без присмотра, после чего та исчезла. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы злоумышленника, а также направление его движения. Через 15 минут подозреваемого задержали в районе здания автовокзала. Им оказался ранее судимый неработающий 47-летний местный житель.

Фигуранта передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.