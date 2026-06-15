Белгородская пловчиха стала чемпионкой России

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В Казани финишировал чемпионат страны по плаванию. Белгородскую область представляла Мария Осетрова. На дистанции 50 метров баттерфляй наша землячка завоевала золотую медаль с результатом 25.60 секунды. Мария выполнила отборочный норматив на чемпионат Европы.

Тренирует Марию Феликс Сидельник.

В апреле этого года Осетрова привезла два серебра с Кубка России в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пять медалей привезла белгородская пловчиха из Подмосковья. Ксения Сорокина стала призером как первенства, так и чемпионата ЦФО.