Восьмилетний ребенок пострадал под колесами иномарки в Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В пятницу, 12 июня, в Старооскольском округе Белгородской области под колесами легкового автомобиля пострадал восьмилетний мальчик. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около одиннадцати часов утра 25-летний водитель за рулем автомобиля «Датсун ОН - ДО» сбил на дороге восьмилетнего ребенка. Установлено, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Несовершеннолетний получил травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в поселке Борисовка после полудня. По предварительной информации, 45-летний водитель на «Тенет T7» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Шкоду Рапид», которой управлял 53-летний автомобилист, ехавший по «главной». Водитель «Шкоды» получил травмы.