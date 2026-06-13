В Валуйках Белгородской области отремонтируют здание бассейна 1906 года постройки Фото: скриншот видео.

В городе Валуйки Белгородской области приступили к капитальному ремонту бассейна «Волна». Здание было построено еще 1906 году и является памятником архитектуры. В 2012 году после реконструкции там открыли бассейн, однако спустя несколько лет его признали аварийным.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что капитальный ремонт объекта начали проводить в рамках федеральной программы комплексного восстановления пострадавших территорий. Ра предстоящие работы выделили 93 миллиона рублей.

В рамках восстановления подрядная организация обновит фасад, чашу, инженерные сети, вентиляцию, электрику, а также установит видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Для доступности всех категорий граждан будет создана доступная среда. Полностью завершить все работы планируют к концу текущего года.

- Федеральная программа работает – помощь идет не только приграничным селам, но и важным социальным объектам в городах региона. Сейчас валуйчане занимаются плаванием в бассейне «Нептун», но «Волна» для горожан – родной и знаковый объект, поэтому открытия ждут с нетерпением, - отметил врио главы региона.