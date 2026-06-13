Три человека пострадали в массовом ДТП в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера в Губкине Белгородской области в массовом дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, в том числе ребенок. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около 13:40 37-летний водитель на «Фольксвагене Туарег» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан», которым управлял 50-летний водитель. После этого «Рено» по инерции столкнулся с «Ситроеном С5» и «Джетур Дашинг».

В результате автоаварии травмы получили 10-летний мальчик – пассажир «Фольксвагена», а также водитель и 37-летний пассажир «Рено».