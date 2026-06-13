Врио губернатора Белгородской области рассказал о различии военной и гражданской службы Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В интервью военному корреспонденту «КП» Александру Коцу врио губернатора Белгородской области рассказал об отличии военной и гражданской службы, мерах поддержки пострадавших жителей и семей участников СВО, об обеспечении безопасности в регионе, а также о том, какое напутствие да президент перед назначением на должность главы региона.

Александр Шуваев выпускник президентской программы для участников СВО «Время героев». Он рассказал, что во время обучения, помимо лекций, прошел стажировки в разных регионах – был выбор, где и с каким министерством работать. Наставником врио губернатора Белгородской области был губернатор Иркутской области.

Шуваев подчеркнул, что «абсолютно резкий контраст» между армией и гражданской службой. А госслужба стала тоже своего рода вызовом.

- В армии все выполняют приказы. А здесь необходимо более тщательно подходить к каждому вопросу. Но алгоритм принятия решения не отличается. Только в армии – военные термины, здесь – гражданские. Поэтому привыкание прошло плавно, - поделился врио губернатора.

Предложение стать губернатором было неожиданным. А то, что это именно родная Белгородская область, накладывает дополнительную ответственность.

- Президент мне сказал: «Ты едешь не воевать, а управлять регионом». И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственности, - поделился в интервью Александр Шуваев.