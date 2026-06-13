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НовостиПолитика13 июня 2026 12:31

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотников 13 июня

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде 13 июня объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения населения сработала в областной столице в 15:26.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Если вы на улице, в случае угрозы незамедлительно займите ближайшее подвальное укрытие или пройдите в защитный модуль. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов о передвижении БПЛА. Будьте предельно внимательными и осторожными.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене беспилотной опасности.