В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотников 13 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде 13 июня объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения населения сработала в областной столице в 15:26.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Если вы на улице, в случае угрозы незамедлительно займите ближайшее подвальное укрытие или пройдите в защитный модуль. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов о передвижении БПЛА. Будьте предельно внимательными и осторожными.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене беспилотной опасности.