В Старом Осколе на капремонт школы №2 направят больше 280 миллионов рублей Фото: соцсети Александра Шуваева.

Вчера, 12 июня, врио губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в Старооскольском округе. Александр Шуваев проинспектировал ход капремонта школы №2, которую обновляют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы было построено в 1992 году и ремонтируется впервые. На эти цели выделят больше 280 миллионов рублей. К работам приступили весной этого года, полностью сдать объект планируют к осени 2027-го. Ежедневно на объекте работают около 80 специалистов.

Еще одной точкой рабочей поездки стал проблемный ДК «Комсомолец». С 2018 года здесь никак не завершат капремонт, здание долго простаивает. Часть смонтированного оборудовании и установленные когда-то инженерные коммуникации нужно снова менять.

- В Старооскольском округе нехватка больших залов для занятий творческих коллективов и для проведения масштабных событий. В «Комсомольце» есть актовый зал на тысячу мест. Обсудили ситуацию как есть. Поэтому задача главе округа Михаилу Лобазнову, министру культуры Максиму Шапошникову и министру строительства Оксане Козлитиной – подготовить предложения, как и за какие средства будем завершать работы на объекте, - заявил Александр Шуваев.