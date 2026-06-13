На Щорса в Белгороде специалисты завершают ремонт остановочных павильонов

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде на улице Щорса специалисты заканчивают ремонт остановочных павильонов. На сегодняшний день рабочие заменили девять стеклянных панелей. Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что часть из них была повреждена во время атак со стороны ВСУ, некоторые – при авариях. Однако большинство панелей пострадали от рук вандалов.

- Процесс восстановления затратный: конструкции нестандартных размеров из закаленного стекла и акрила, изготавливаются по индивидуальному заказу, - уточнили градоначальник.

Демидов также сообщил, что бригадам рабочих предстоит еще на нескольких остановках отремонтировать световые конструкции и козырьки, заменить поврежденные стекла на турникетных ограждениях, а также восстановить плиточное покрытие на участках, где произошла просадка. Полностью завершить работы планируют до конца июня.