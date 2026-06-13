Белгородская область закупит 42 современных автобуса в 2026 году Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области на сегодняшний день на 560 маршрутах пассажиров перевозят 1367 автобусов. Для стабильности и надежности пассажирских перевозок регион в этом году закупит еще 42 современных автобуса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, 27 транспортных средств уже приобретены. Они выйдут на маршруты в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Автобусы закупают в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта». Основная задача – поднять долю автобусов не старше десяти лет до 81%.

Кроме того, отдельное внимание региональные власти уделяют развитию железнодорожных перевозок. Так, в текущем году на пригородных поездах по семи направлениям планируют перевезти 780 тысяч пассажиров.

- Мы не снижаем планку и продолжаем обновление парка и маршрутной сети, чтобы каждая поездка в родном регионе была приятной и удобной, - подчеркнул врио губернатора александр Шуваев.