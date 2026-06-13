Белгородские семьи военных с начала года получили больше 10 млн рублей при рождении ребенка Фото: "КП" Архив.

С января 2026 года в Белгородской области на единовременные выплаты при рождении ребенка семьям военнослужащих направили больше 10 миллионов рублей. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. В общей сложности эту меру поддержки получили 203 ребенка.

Напомним, заявление на получение выплаты можно подать через «Госуслуги», в соцзащите по месту жительства или в МФЦ. Мерой поддержки могут воспользоваться семьи мобилизованных или заключивших контракт с Минобороны РФ, а также женщины, которые пострадали в результате атак со стороны ВСУ.

Подробную информацию о выплате можно жители региона могут узнать на ресурсе «Социальный навигатор Белгородской области» по ссылке.