Шуваев рассказал о создании противодроновых коридоров в белгородском приграничье Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области ведется работа по созданию противодроновых коридоров, по аналогии с теми, что устанавливали в Донецке. Это позволит минимизировать атаки беспилотников на транспорт при передвижении в приграничных территориях. Об этом в интервью военкору «КП» Александру Коцу рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Пока – около 50 километров затягиваем сетками, потом будем наращивать. Хотя бы процентов на 30 перемещение населения позволит обезопасить. Минимально, но, тем не менее, - отметил Шуваев.

Врио главы региона также рассказал, что для защиты мирного населения и противодействия БПЛА принимается ряд мер. Так, сейчас ведутся переговоры с производителями противодроновых систем, которые уже проявили себя в нескольких территориях, в частности, в Крыму. В Белгородскую область уже также зашла часть инструкторов, началась отдельная подготовка операторов дронов-перехватчиков.

- Плюс во взаимодействии с Минобороны РФ готовим людей для работы беспилотниками по вражеским точкам взлета, которые выявляем. Тут помогают и подразделения Главного разведуправления, и ЦСН ФСБ, - рассказал врио губернатора Белгородской области.