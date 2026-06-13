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НовостиПолитика13 июня 2026 6:56

Шуваев: От атак ВСУ за сутки в Белгородской области ранены три мирных жителя

Над регионом сбили 123 украинских беспилотника
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Над регионом сбили 123 украинских беспилотника

Над регионом сбили 123 украинских беспилотника

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ 83 раза атаковали в одиннадцати муниципальных образованиях Белгородской области. Противник пять раз применял авиацию, артиллерию и РСЗО. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, ВСУ восемь раз за прошедшие сутки сбрасывали взрывные устройства с беспилотников по гражданским объектам и мирному населению. В результате нанесенных ударов три человека получили ранения, двое пострадавших госпитализированы.

- Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 123 беспилотника сбиты и подавлены, - добавил Александр Шуваев.