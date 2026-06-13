В Белгородской области сбили беспилотники ВСУ в ночь на 13 июня

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью пресекли очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в регионах России, в том числе и в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в течение ночи ВСУ ударили по 16 территориям страны. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.